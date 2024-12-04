Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi - Son Dakika
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Ekonomi

Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi

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Zonguldak'ta bol çıkması nedeniyle fiyatı düşen istavrit, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. İki gündür bol çıkan istavrit, dün 100 TL iken bugün 75 TL'ye düştü. Fiyatın ucuz olması vatandaşları tezgahlara sürükledi ve dakikalar içinde istavrit tükenme noktasına geldi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, 'Bir tane bisküvi 50 lira olduğu yerde balık 75 lira' diyerek durumu özetledi.

04.12.2024 17:14  Güncelleme: 17:25
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Zonguldak'ta 75 liradan satılan istavrite vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi

DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENME NOKTASINA GELDİ

İki gündür istavritin denizlerde bol çıkması nedeniyle dün 100 TL olan istavriti, balıkçılar bugün 75 liradan satmaya başladı İstavritin fiyatının ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Dakikalar içerisinde istavrit tükenme noktasına geldi. Yaşanan ilgi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi

"BİR TANE BİSKÜVİNİN 50 LİRA OLDUĞU YERDE BALIK 75 LİRA"

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "İki gündür istavrit balığı denizlerde bol çıkıyor. Şu anda Zonguldak'ın bütün denizlerinde istavrit bolluğu yaşanıyor. O yüzden dün istavrit 100 liraydı bugün 75 lira. Gördüğünüz gibi her haneye yeter. Bir tane bisküvitin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira. İnşallah böyle devam eder halkımız bol bol balık yer. Şu anda 75 lira da uygun. Bir salata bir çorba 1 kilogram istavrit bir aileye çok rahat yeter" dedi.

Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi
Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bisküviden ucuz istavrit vatandaşları tezgahlara sürükledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    gerçekten çok doğru 2 tl olan büskivit 23 tl olmuş 0 0 Yanıtla
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