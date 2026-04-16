BIST 100 Endeksi Bugün Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,33 puan azalarak 14.201,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 96,86 puan ve yüzde 0,68 artışla 14.349,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.124,79 puanı, en yüksek 14.431,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 88,56 puan ve yüzde 0,54 azalışla 16.277,70 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,04 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,89 ve mali endeks yüzde 0,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 68'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Astor Enerji, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 806 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 806 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6475, satışta 44,8264 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6368, satışta 44,8157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 artışla 94,7 dolardan işlem görüyor.