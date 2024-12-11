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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,49 düşüşle 10.049,35 puana geriledi.

11.12.2024 14:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 düşüşle 10.049,35 puana geriledi.

Dün günü 10.099,03 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 33,35 puan artışı ve yüzde 0,33 yükselişle 10.132,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,68 puan düşüşle 10.049,35 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.024,01, en yüksek 10.171,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,36, mali endeks yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i değer kazanırken, 68'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 696 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 152,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8670 liradan, avro 36,6510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 696 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,2 yükselişle 72,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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