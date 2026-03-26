BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Düşüşte

26.03.2026 13:26
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 azalarak 12.842,20 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 12.842,20 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 0,94 azalışla 12.842,20 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,39 ile orman kağıt basım, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle negatif seyrederken BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
