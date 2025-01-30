BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı

BIST 100 endeksi güne %0,18 artışla 10.095,36 puandan başladı; inşaat sektörü lider durumda.

30.01.2025 10:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 10.095,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.095,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,02 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,57 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek 10.076,99 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı - Son Dakika

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