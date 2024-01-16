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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 8.063,12 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,10 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.063,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı
16.01.2024 - 10:00,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 8.063,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,10 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.063,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile spor oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 8.044,02 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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