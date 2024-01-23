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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 7.950,06 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,35, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Turizm sektörü ise yüzde 3,52 kazanç sağladı. Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinde 'yumuşak iniş' senaryolarının güç kazanmasının etkilerinin görüldüğünü belirtti.

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
23.01.2024 - 18:29,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 7.950,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,35, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,52 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini aktaran analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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