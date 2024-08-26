BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.565,76 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,93 ile madencilik oldu.

26.08.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.565,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,12 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,93 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftada yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika

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