 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,06 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,06 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazanarak 7.624,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Enflasyon, işsizlik oranı ve PMI verileri piyasaların odağında bulunuyor.

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,06 Değer Kazanarak Tamamladı
02.01.2024 - 18:29,
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazanarak 7.624,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 1,00 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini, ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin, yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 seviyesinin direnç, 7.500 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin, 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,06 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,06 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement