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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 8.015,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Turizm sektörü en çok kazanan, ticaret sektörü ise en çok kaybeden oldu. Küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, ECB Başkanı Christine Lagarde faiz indirimi sinyali verdi. İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde artarken, BoE'nin faiz indirimine haziran ayında başlayabileceği fiyatlanmaya başlandı.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
17.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:54
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 8.015,89 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,28 puan azalışla 8.015,89 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü açıklamalarında piyasaların aşırı iyimserliğinin ECB'nin enflasyonla mücadelesini zora soktuğunu belirtti. Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru giden yolda olduklarını ancak henüz zaferden bahsedemeyeceklerini kaydeden Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında zirve noktaya ulaştığını vurguladı.

Lagarde, faizi bu yaz indirebileceklerini ifade etti.

İngiltere'de aralık ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen verilerin özellikle çekirdek ve hizmet enflasyonu hesaba katıldığını enflasyonla mücadelenin daha bitmediğini gösterdiğini belirtti.

Lagarde'ın açıklamaları sonrasında para piyasalarında ECB'nin nisanda kesin gözüyle bakılan faiz indirim ihtimali yüzde 89'a gerilerken, BoE'nin enflasyon verisinin ardından faiz indirimine haziranda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı. Enflasyon verisi öncesinde BoE'nin faiz indirimlerine mayısta başlayabileceği öngörülürken, şu sıralarda BoE'nin sene içinde en fazla 4 faiz indirimi yapabileceği fiyatlanmaya başladı.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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