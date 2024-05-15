BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,70 puan ve yüzde 0,23 kayıpla 10.149,72 puana geriledi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,93, hizmet endeksi yüzde 0,82 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,1 ve mali endeks yüzde 0,72 geriledi. Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolar olarak belirlendi.

15.05.2024 13:41
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,70 puan ve yüzde 0,23 kayıpla 10.149,72 puana geriledi. Dün 10.173,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,32 puan azalışla 10.171,09 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.133,61 puanı, en yüksek 10.196,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,93, hizmet endeksi yüzde 0,82 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,1 ve mali endeks yüzde 0,72 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 370 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,88, bileşik getirisi yüzde 42,65 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2750 liradan, avro 34,9670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 370 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 83,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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