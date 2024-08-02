BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kaybederek 10.622,38 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.599,55, en yüksek 10.686,14 puanı gördü. Sanayi, hizmet, teknoloji ve mali endeksler de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.464 dolardan işlem görüyor.

02.08.2024 13:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kaybederek 10.622,38 puana geriledi.

Dün, günü 10.798,09 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,72 puan ve yüzde 1,63 düşüşle 10.622,38 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.599,55, en yüksek 10.686,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmet endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 2,36 ve mali endeks yüzde 1,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 464 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,37, bileşik getirisi yüzde 42,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,1650 liradan, avro 35,9200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 464 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 79,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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