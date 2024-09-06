BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 9.945,66 puana yükseldi.

???????Dün 9.936,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,56 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.936,20 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,90 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.945,66 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.879,69, en yüksek 9.965,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,19, mali endeks yüzde 0,07 ve hizmet endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 519 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9940 liradan, avro 37,8230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 519 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 73 dolardan işlem görüyor.