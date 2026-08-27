BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.573,98 puana geriledi.

Dün günü 14.610,92 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 35,56 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,94 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.573,98 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.570,31, en yüksek 14.698,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve mali endeks yüzde 1,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 46'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 580 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,1360 liradan, avro 56,1760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 580 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 87,2 dolardan işlem görüyor.