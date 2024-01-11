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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 7.923,00 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,84 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise 77,9 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
11.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:30
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 7.923,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,84 puan arttı. Dün 7.874,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 1,19 puan ve yüzde 0,40 artışla 7.905,35 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.950,05 puanı, en yüksek 7.950,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)???????, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 30 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,24, bileşik getirisi yüzde 40,71 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,0030 liradan, avro 32,8860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 değer kazancıyla 77,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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