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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 7.923,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını ifade etti.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
11.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 7.923,00 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,84 puan artışla 7.923,00 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini dile getiren analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantıları da yurt içi piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.930 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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