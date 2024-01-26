BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 artışla 8.262,20 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 92,31 puan arttı. Dün 8.169,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 21,48 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.191,37 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.180,25 puanı, en yüksek 8.268,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 1,14, sanayi endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 20 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,24, bileşik getirisi yüzde 43,09 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3200 liradan, avro 32,8820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 düşüşle 81,3 dolardan işlem görüyor.