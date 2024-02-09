BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 artışla 8.985,89 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,09 puan arttı. Dün 8.949,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 43,33 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.993,12 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.943,49 puanı, en yüksek 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübretaş, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 31 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,03, bileşik getirisi yüzde 42,84 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 149,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,6820 liradan, avro 33,0620 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 31 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 81,4 dolardan işlem görüyor.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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