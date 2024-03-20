Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 8.939,82 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,94 puan arttı. Dün 8.929,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 2,60 puan ve yüzde 0,03 artışla 8.932,48 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.905,13 puanı, en yüksek 8.996,88 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Tüpraş oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 151,70 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3870 liradan, avro 35,1490 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 154 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin 21 Mart tarihinden itibaren işletilmeye başlanacağını duyurdu. Trenlerin her gün 6 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, vatandaşların Ankara Elmadağ arasında konforlu yolculuk yapma şansı bulacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, demiryollarına yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve vatandaşların demiryollarını tercih etmeye başladığını ifade etti.
Myanmar'ın eski lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin 15 yıl ev hapsinde kaldığı konutuna açık artırmada teklif gelmedi. Yetkililer, evin satışa çıkarılmasına rağmen hiçbir teklifin olmadığını açıkladı. Suu Çii'nin avukatları daha önce açık artırmaya itiraz etmişti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in 8 Organize Sanayi Bölgesiyle yıllık 3 milyar dolar üretim yapan bir il olduğunu belirterek, ulaşım avantajlarıyla hava alanına 15 dakika, limana 60 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabileceğini söyledi. Bilecik'in üretimini dış pazarlara daha kolay bir şekilde ulaştıracağı ve yeni yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceği vurgulandı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde Gal Arısına karşı geliştirilen kestane ve erkenci sarı lop incir fidanları üreticiye dağıtıldı. Aydın Valiliği, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Buharkent ilçesinde kestane ve sarı lop incir fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde yaşayan ve geçimini arıcılıkla sağlayan engelli vatandaşa yüzde 100 hibe ile 10 adet kovan desteğinde bulundu. Vatandaş, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınında emeklileri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şahin, emeklilerin beklentileri doğrultusunda çalışmaların olduğunu ve Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, emekli maaşlarının durumu hakkında bilgi verildi ve yeni emekli maaşlarının 2024 temmuz ayından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Sarıyer'de kanalizasyon atıklarını denize boşalttığı iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜKONFED Çevre Kurulu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, İstanbul Adliyesi'ne giderek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan denize bırakılan kanalizasyon atığının etrafa yayıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği belirtildi.
Çevre ve İklim Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin karbon depolama kapasitesi 108 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanıyor. Ancak Karadeniz'deki akifer alanlarının daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Rapor, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerini değerlendirerek önerilerde bulunuyor. KYKD teknolojilerinin kullanılmasında öncelik, sera gazı salımlarının düşürülmesinde imalat sanayisine verilmesi öneriliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik karayolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresinin 35 dakika daha kısalacağını belirtti. Ayrıca, bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 400 kilometreye çıkarıldığını ve uygulanan projeyle 97 virajın ortadan kaldırıldığını ifade etti.
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