BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kazanarak 10.047,63 puana yükseldi.

Dün 9.982,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,72 puan ve yüzde 0,16 azalışla 9.966,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,34 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.047,63 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.950,88 en yüksek 10.080,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmet endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 506 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3030 ve dolar/yen paritesi 146,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9220 liradan, avro 37,7580 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 506 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 77 dolardan işlem görüyor.