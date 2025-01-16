BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 9.764,67 puana yükseldi.

Dün günü 9.739,72 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 106,39 puan ve yüzde 1,09 artışla 9.846,11 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,96 puan artışla 9.764,67 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.734,92, en yüksek 9.856,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,12, mali endeks yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 705 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,39, bileşik getirisi yüzde 39,70 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4600 liradan, avro 36,5960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 705 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 düşüşle 81 dolardan işlem görüyor.