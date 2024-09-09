BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 yükselişle 9.795,24 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile inşaat oldu.

09.09.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 yükselişle 9.795,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,08 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.795,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile inşaat oldu.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybıyla 9.771,16 puandan tamamladı.

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings cuma günü yayınladığı raporda, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü durağan olarak belirledi.

Fitch'in açıklamasında, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Yükseldi - Son Dakika

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