BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı oldu. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserlik etkili oldu.

20.05.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,14 yükselişle 10.643,58 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Spor, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi’yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran'ın yanında olacağız
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:46:29. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement