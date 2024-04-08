Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.735,75 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer kazancıyla 9.714,98 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. Şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Bu indirimlerin Türkiye için geçerli olup olmayacağı ise belirsiz.
Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek için berber ve kuaförlere akın ediyor. Yoğunluk nedeniyle randevusuz müşteri kabul edilmeyebiliyor. Berberler ve kuaförler, gece geç saatlere kadar çalışarak bayram yoğunluğuna alışkın olduklarını belirtiyor.
Türkiye'den Yunan adalarına kapıda vize uygulaması, Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep aldı. Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergah ise yoğun ilgi gördü. Kapıda vize uygulaması, Yunanistan'a ait Ege'deki 5 ada için geçerli olup, tatil süresince başka bir adaya geçiş izni vermemektedir.
Muş'un Varto ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Şeker ve çikolata reyonlarına yoğun ilgi gösterilen marketlerde, bayramlık şeker ve lokum alışverişi yapılıyor. Baklavacılarda da yoğunluk yaşanıyor.
Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA
Eskişehir'de yaklaşan bayram için vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar. Şekerleme ve çikolata satışları artarken esnaf da memnuniyetini dile getiriyor. Bayramın geleneksel bir ikramı olan şeker ve çikolata, vatandaşların damak zevkine göre tercih ediliyor.
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