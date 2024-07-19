BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

19.07.2024 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğine işaret etti.

Öte yandan Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu da küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yüksek Kapanışını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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