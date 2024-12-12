BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.141,54 Puanı Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.141,54 Puanı Gördü

BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.141,54 Puanı Gördü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 artışla 10.141,54 puana yükseldi.

12.12.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 yükselerek 10.141,54 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,06 puan artışla 10.141,54 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 36,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 1,04 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,20 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 0,58 ile madencilik oldu.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Üretici Fİyat Endeksin (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.000 ve 9.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.141,54 Puanı Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.141,54 Puanı Gördü - Son Dakika
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