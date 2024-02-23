BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 9.361,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,58 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 9.361,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 azalırken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.406,27 puana taşıdı.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, bugün gözlerin Almanya'da büyüme verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.