BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselerek 10.276,76 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,18 puan ve yüzde 0,08 artarak 10.276,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,65 ile madencilik oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puanla günü tamamladı. Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi. Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, 'Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı. Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini belirterek, 'Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.' diye konuştu. Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

10.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselerek 10.276,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,18 puan ve yüzde 0,08 artarak 10.276,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,65 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puanla günü tamamladı.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini belirterek, "Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır." diye konuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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