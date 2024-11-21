BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 yükselişle 9.143,18 puana yükseldi.

Dün 9.031,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan ve yüzde 1,23 artışla 9.143,18 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.069,91, en yüksek 9.148,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 669 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,84, bileşik getirisi yüzde 42,61 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5600 liradan, avro 36,4550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 2 bin 669 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 73,5 dolardan işlem görüyor.