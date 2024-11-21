BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 artışla 9.143,18 puana ulaştı.

21.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 yükselişle 9.143,18 puana yükseldi.

Dün 9.031,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,36 puan ve yüzde 1,23 artışla 9.143,18 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.069,91, en yüksek 9.148,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 669 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,84, bileşik getirisi yüzde 42,61 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5600 liradan, avro 36,4550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 2 bin 669 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 73,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Akbank, Borsa, Döviz, Koza, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.