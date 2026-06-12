BIST 100 Endeksi Yüzde 2,38 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,38 değer kazanarak 14.069,92 puana çıktı.

Dün 13.743,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 168,57 puan ve yüzde 1,23 artışla 13.912,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 326,42 puan ve yüzde 2,38 yükselişle 14.069,92 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.066,28 puanı, en yüksek 14.125,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 1,43 ve hizmetler endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken 13'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 220 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,79, bileşik getirisi yüzde 42,56 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 160,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,2610 liradan, avro 53,6320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 220 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 azalışla 86,2 dolardan işlem görüyor.