BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,46 artışla 10.081,00 puandan kapandı. İşlem hacmi 106,1 milyar lira.

06.12.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 3,99 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını korumayı sürdürürken, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle temkinli bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Analistler, haftaya yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Çin'de enflasyon, ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 9.850 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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