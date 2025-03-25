BIST 100 Günü Yüzde 4,48 Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 416,22 puan artarak 9.715,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.404,20 puanı, en yüksek 9.811,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,48 değer kazancıyla 9.715,58 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 446,04 puan ve yüzde 4,37 kazançla 10.661,50 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,93, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 4,98 ve sanayi endeksi yüzde 3,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 24 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8821 lira, satışta 38,0339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8335 lira, satışta 37,9851 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 149,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 72,4 dolardan işlem görüyor.