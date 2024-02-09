BIST 100 Rekor Seviyede Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Rekor Seviyede Başladı

BIST 100 Rekor Seviyede Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle rekor seviye olan 8.993,12 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile sigorta oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü seyrettiğini belirtti.

09.02.2024 10:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle rekor seviye olan 8.993,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,33 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.993,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile sigorta oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.949,79 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.990,37 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verildi. Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına da onay verdiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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