BIST 100, sektör endekslerinin tümü düşerken yüzde 1,76 kayıpla 13.018,41 puana indi - Son Dakika
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BIST 100, sektör endekslerinin tümü düşerken yüzde 1,76 kayıpla 13.018,41 puana indi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,76 ve 233,44 puan azalışla 13.018,41 puana indi; sektör endekslerinin tümü değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 2,67 düşerken en fazla kayıp yüzde 8,67 ile finansal kiralama faktoringde oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kaybederek 13.018,41 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,44 puan ve yüzde 1,76 azalışla 13.018,41 puana indi.

Toplam işlem hacmi 52,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 2,67 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla kaybeden ise yüzde 8,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin beş yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine çıktığını gösteren veriler ile Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde tutması ABD Merkez Bankasının (Fed) ilave faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirirken, küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısı da risk iştahını azaltıyor.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki negatif seyre paralel olarak genele yayılan satışlarla birlikte günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD-Çin zirvesi başta olmak üzere ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100, sektör endekslerinin tümü düşerken yüzde 1,76 kayıpla 13.018,41 puana indi - Son Dakika
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