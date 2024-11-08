Bitlis Karakovan Balı, Dünya Birincisi - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis Karakovan Balı, Dünya Birincisi

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Bitlis karakovan balı, uluslararası alanda 3 defa 'Altın Bal' ödülü kazanarak tanınırlığını artırıyor.

08.11.2024 09:28
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3 defa dünya birincisi olan Bitlis karakovan balı uluslararası arenada da adından söz ettiriyor

BİTLİS - İngiltere, Fransa ve Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde 3 defa dünya birincisi olarak 'Altın Bal' ödülü alan Bitlis karakovan balı sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesindeki yaylada bulunan yaklaşık 2 bin karakovanda hasadı yapılan bal; zengin florası, aroması ve tadı ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kovanlardan elde edilen karakovan balı uluslararası arenada 3 defa 'Altın Bal' ödülü ile dünya birinciliği elde etmişti. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde kalitesini kanıtlamış ve tüketiciler tarafından da çok özel bir bal türü olarak benimsenen Bitlis karakovan balı, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Bitlisli balcı Ferhat Naci Ersan, bu yıl Bitlis karakovan balının coğrafi tescil işaretini alacağını belirtti. Ersan, "2024 yılı hasat dönemine başlamış bulunmaktayız. Bitlis'te karakovanlarımızdan elde ettiğimiz yüksek rakımlı yayla çiçek ballarımızın hasat dönemine havaların iyice soğumasıyla birlikte başlanır. İlimiz için çok önemli bir üretim ve geçim kaynağı olan arıcılık ve elde edilen ürünler her dönem hemen hemen girdiği bütün yarışmalarda 'Altın Bal' ile ödüllendiriliyor. Ayrıca bu yıl nasip olursa ürünlerimiz coğrafi tescil işareti de alacak. Böylelikle Bitlis balı çeşitliliği ile kendini diğer ballardan tamamen farklı kılan bir ayrıntıya da sahip olacak. Bir balı bal eden bitkisel kaynaktır. Bu da coğrafyadaki endemik bitki türü ile alakalıdır. Bu insanoğlunun bir marifeti değil. Doğanın ve çalışkan işçi arıların marifetidir. Bizler sadece insanların damak tadına sunmak için aracıyız. Asıl önemlisi de yaylalardır. Cenab-ı Allah bu bölgelere böyle bir güzellik nasip etmiş. Florası, yaylaları, zengin özellikleri, hiçbir endüstriyel yatırımın olmadığı, tamamen doğal ve organik üretimle tüm Türkiye'ye ve dünyaya ürünlerimizi yolluyoruz. Bu arı çiftliğimizden elde ettiğimiz ürünleri Fransa'da, İngiltere'de ve Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde üst üstte 'Altın Bal' ödülüne layık görülerek elde ettiğimiz başarıdan dolayı gururluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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