Bitlis\'te Girişimci, Bölgenin Mantar İhtiyacını Karşılıyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurduğu üretim tesisinde kültür mantarı üretimi yapan girişimci Orhan Kaçmaz, yaptığı üretimle bölgenin mantar ihtiyacını karşılıyor.
Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyünde bin 150 metrekare kapalı alanda kültür mantarı üretmeye başlayan Tatvanlı Girişimci Orhan Kaçmaz, ayda 6 tona yakın mantar üretimi gerçekleştiriyor. Kurduğu tesiste şu an için dörtte birlik kapasitesiyle üretim yapan Kaçmaz, tesiste yaklaşık 40 gün önce ekilen ürünlerin hasadını yapmaya başladı. İlçede ürettiği mantarları Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra Muş ve Van gibi bölge illerine de gönderen Kaçmaz, tam kapasite üretime geçerek aylık 20 tonluk üretim hedefliyor. Yerel ekonomiye olumlu katkı sağlamayı hedefleyen Kaçmaz, bölgeye istihdam da yapmayı amaçlıyor.
Kurmuş oldukları tesisin aylık 20 tonluk bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Orhan Kaçmaz, tesiste aile bireyleriyle birlikte ürettikleri mantarlarla bölgenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Uzun yıllardır sektörde çalıştıklarını, kısa bir süre önce de üretime daha geniş bir tesiste başladıklarını kaydeden Kaçmaz, "Üretim tesisimizin bin 150 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Bu alan içerisinde oluşturduğumuz alanlarda kültür mantarı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün de 40 gün önce ekimini gerçekleştirdiğimiz mantarlarımızın ilk hasadını yapmaya başladık. Şu an halihazırda ayda 6 - 7 ton arasında bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu da tesisimizin ortalama dörtte birlik üretim kapasitesine denk geliyor. Burada ürettiğimiz mantarlar Tatvan iç piyasasıyla sınırlı kalmayıp, ilimizin diğer ilçeleri ve bölge illerine de gönderiyoruz. Bir bakıma bölgenin mantar ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Ürünlerin durumuna göre 3 günde bir hasat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz tam kapasitede üretime ulaşmaktır. Bu kapasiteye ulaştığımızda aylık ortalama 20 tona yakın bir üretim miktarına ulaşmış olacağımız anlamına geliyor. İnşallah kısa sürede de bu hedefimize ulaşarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu. - BİTLİS
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