Bitlis'te Jeotermal Kaynak İhaleleri

Ekonomi

Bitlis'te jeotermal kaynak arama ruhsatlı 10 saha için ihaleye çıkılacak.

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre Bitlis'in Tatvan, Adilcevaz, Güroymak ve Ahlat ilçelerine bulunan 10 jeotermal kaynak arama sahasına ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif arttırma usulüyle ayrı ayrı ihaleye çıkılacak.

Alanları 1102 hektar ile 4 bin 899 hektar arasında değişen, taban ihale bedelleri 35 bin lira ile 153 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 1050 ile 4 bin 590 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 6 Şubat'ta 10.00-13.15 saatlerinde Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.