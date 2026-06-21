Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Hızlanıyor

Bitlis\'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Hızlanıyor
21.06.2026 10:21
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Bitlis'te 128 hektarlık yeni OSB projesi istihdamı artıracak, 100'den fazla fabrika kurulacak.

BİTLİS'te kurulacak olan ilave organize sanayi bölgesi (OSB) projesinde çalışmalar hız kazandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaklaşık 128 hektarlık bu alanın mevcut OSB'den yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacağını söyledi.

Bitlis'te sanayi yatırımlarını artıracak ve istihdama önemli katkı sağlayacak ilave OSB çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 128 hektarlık alanda kurulacak olan yeni OSB'nin, mevcut organize sanayi bölgesinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olacağını dile getiren Karakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdindeki gerekli prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Vali Karakaya, Bitlis'in son yıllarda sanayileşme alanında önemli mesafeler katettiğini belirterek, il genelinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 70 fabrikanın bulunduğunu ve bu işletmelerde 12 bine yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.

'100 BİN CİVARINDA FABRİKA KURULACAK'

Yeni sanayi bölgesinde yaklaşık 120 ile 130 parselin yer alacağını belirten Vali Karakaya, bu alanlarda 100 civarında fabrikanın kurulabileceğini söyledi. Proje kapsamında, küçük işletmeler için yaklaşık 5 dönümlük, büyük ölçekli yatırımlar içinse 30 dönüme kadar ulaşan parseller planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yatırım programına dahil edilen ilave OSB için 660 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklayan Vali Karakaya, şu anda imar ve zemin etüt çalışmalarının sürdüğünü, bölgede yaklaşık 30 noktada sondaj çalışması gerçekleştirileceğini belirtti. Elektrik, doğal gaz, su ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından yatırımcılara ön tahsislerin yapılacağını belirten Vali Karakaya, önümüzdeki yıldan itibaren bölgede yeni fabrika inşaatlarının başlamasını hedeflediklerini söyledi.

KENTİN ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Kentin üretim kapasitesini artıracak olan ilave organize sanayi bölgesinin tamamlanması ile yüzlerce yeni istihdam alanının oluşturulması ve ilin ekonomisine önemli katkılar sağlanması bekleniyor. Karakaya, projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek, yatırımın Bitlis'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika

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