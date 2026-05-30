Biyoteknik Mücadele ile Elma İlaçlaması Azaldı

30.05.2026 11:41
Karaman'da elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele, ilaç kullanımını azaltırken zararlı sayısını düşürüyor.

Karaman'da elma üretiminde rekolte kayıplarına neden olan elma iç kurduna karşı yapılan biyoteknik mücadele sayesinde ilaç kullanımı azaldı.

Türkiye'de elma üretiminde önemli bir yere sahip olan Karaman'da 245 bin dekar alanda yaklaşık 16 milyon elma ağacıyla üretim yapılıyor.

Büyük bahçelerde modern tekniklerle yetiştirilen elmalar, iç piyasanın yanı sıra yaklaşık 30 ülkeye gönderiliyor.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2024'te elma iç kurduna karşı kimyasal mücadelenin önüne geçilmesi amacıyla proje başlatıldı.

Zararlı sayısında düşüş görülüyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, AA muhabirine, tüketicilere güvenilir gıda temininin yanı sıra ihracata uygun yüksek kalite elma üretimi için çalıştıklarını söyledi.

Elma iç kurdunun ciddi rekolte kaybına neden olabildiğini, proje kapsamında tel asılan bahçelerde zararlı sayısında ciddi azalma olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"2024'te elma iç kurduyla mücadelede kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla proje yaptık. 1600 dekarlık bir alanda Biyoteknik Mücadele Projesi gerçekleşti. Üreticilerimizin bahçelerine iç kurduyla mücadele için teller asıldı. 2026 yılında da Kalıntı Eylem Planı çerçevesinde yapılan projeyle de 560 dekarlık alanda uygulanıyor. Yani yaklaşık 2200 dekar alanda örnek proje uygulanıyor. Ekibimizle beraber bu sahalarda gözlem yapıyoruz. İncelemelerde tel asılı olan bahçelerde ergin kelebek miktarı 4-5 oluyor. Tel asılı olmayan bahçelerde kelebek miktarı 40-50'lere kadar çıkıyor."

Karaman'da gövde kurduna karşı biyoteknik mücadele denemesi

Bulut, iç kurdunun yanı sıra bu yıl önemli bir zararlı olan elma gövde kurduna karşı örnek bir projenin denemesini yaptıklarını vurguladı.

Elma gövde kurdunun ağaçlara ciddi zararlar verebileceğini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Gövde kurdunun da ergin kelebeği larva bırakarak dallarda kurumaya ve zaman içerisinde de elma ağacının kurumasına sebep oluyor. Bunun biyoteknik mücadelesini geliştirmek amacıyla şu anda ilimizde bir deneme gerçekleştiriliyor. Bu denemede gövde kurdunun dişi kelebeğinin sıvısının tele emdirilerek aynı şekilde biyoteknik mücadele kapsamında dallara asılmasıyla oluyor. Şu anda denemesi sadece Karaman'da yapılıyor. Bu telde de bu bahçede olumlu gelişmeleri yakalayacağız."

Özel bir tarım işletmesinin koordinatörü ziraat mühendisi Servet Yaşar da elma üretiminde biyolojik mücadelenin büyük faydasını gördüklerini belirterek, "Yedi yıl önce elmanın kurtlanmaması iç kurduna karşı altı defa ilaç atıyordum fakat iç kurdu teli kullanmaya başladıktan iki yıl sonra ilaçlamamı ikiye düşürdüm. Şu an sadece tek ilaçlama yapıyorum. Daha az ilaç atmakla ağacı daha az strese sokuyoruz. İlaç atmak maliyetli bir iştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Karaman, İhracat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

