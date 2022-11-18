İşveren kanadından asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken sözler: Yine elimizi taşın altına koyacağız - Son Dakika
Üye Girişi

İşveren kanadından asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken sözler: Yine elimizi taşın altına koyacağız

18.11.2022 01:01

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

"BİR İŞLETMENİN RİSKLERİNİ EN İYİ ORADA ÇALIŞANLAR BİLİT"

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG de dijital dönüşümün önemine değindi. Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu: "Uygulamalarımıza örnek vermek gerekirse mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş, teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor."

Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar 1200'ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını bildirdi.

"DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA GAYRET SARF EDECEĞİZ"

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Akkol, şunları söyledi: "Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede GAZBİR-GAZMER: Doğal gazın asgari ücretteki payı diğer yakıtlara göre düşük seviyede Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Nevşehir'de konuştu Açıklaması Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Asgari Ücret, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşveren kanadından asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken sözler: Yine elimizi taşın altına koyacağız - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:29 İşveren kanadından asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken sözler: Yine elimizi taşın altına koyacağız
23:45 Cristiano Ronaldo'dan emeklilik sözleri: Dünya Kupası'nı kazanırsak yüzde 100 emekli oluyorum
23:30 Meksika'da polisin, hırsızı iç çamaşırını indirdikten sonra sopayla dövmesi gündem oldu
23:24 "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri sonrası tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
23:27 Ümraniye'de caddeye bırakılan şüpheli çantaya polisin müdahale tarzı şaşkınlık yarattı
23:01 Aydın'da köpeğe tecavüz ettiği görüntüleri ortaya çıkan sapık cezaevine gönderildi
22:44 Anadolu Efes, Barcelona'yı 96-86'lık skorla mağlup etti
22:29 Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için 35 köyden 35 imam hatim indirmişti! Sadio Mane'den kötü haber geldi
22:01 İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen terörist dahil 17 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
21:45 Gazze Şeridi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 21 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 01:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: İşveren kanadından asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken sözler: Yine elimizi taşın altına koyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement