BKM ve Kentkart'tan Temassız Ödeme İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

BKM ve Kentkart'tan Temassız Ödeme İşbirliği

BKM ve Kentkart\'tan Temassız Ödeme İşbirliği

BKM, Kentkart ile işbirliğiyle toplu ulaşımda kredi kartı ve temassız ödemeleri kolaylaştıracak.

13.02.2025 14:21
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de toplu ulaşımda kredi kartı kabulünü gerçekleştiren ilk şirket olan Kentkart ile işbirliğine imza attı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım ödemelerinde banka kartı ve kredi kartlarının kullanımına imkan veren sistem uygulamasını ilk kez 2012 yılında Konya'da hayata geçiren BKM, yeniden ele alarak geliştirdiği Ulaşım Platformu ile ülke genelinde bu ödemelerin yerli ve milli altyapı üzerinden gerçekleşmesini sağlamayı hedeflerken, Kentkart da yenilikçi ödeme çözümlerini sürekli geliştirerek toplu ulaşımda dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdürüyor.

Bugün 8'i büyükşehir belediyesi olmak üzere Türkiye'nin 24 şehrinde faaliyet gösteren Kentkart, son teknolojiye sahip cihazlar ve yazılımlarla belediyelerin toplu ulaşım hizmetlerini daha kolay, verimli ve güvenli hale getirmesine katkı sağlıyor.

İşbirliğiyle Kentkart'ın hizmet verdiği şehirlerde toplu ulaşım araçlarında temassız özellikli banka kartı, kredi kartı veya NFC özellikli cep telefonuyla yapılan ödemelerin finansal kuruluşlarla olan akışı BKM Ulaşım Platformu ile gerçekleştiriliyor.

Bu adımla toplamda nüfusu yaklaşık 20 milyon olan söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşlara ve yerli-yabancı turistlere, toplu ulaşım ödemelerinde pratiklik, esneklik ve güvenle ödeme rahatlığı tanınırken, TROY kart sahiplerine özel kampanyalar sunulmasına da imkan sağlanacak.

Ulaşım Platformu'nun Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesi için çalışmalar sürüyor

BKM Ulaşım Platformu'nun Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiren BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, işbirliği sayesinde vatandaşların Kentkart'ın hizmet verdiği şehirlerde banka kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla toplu ulaşım ödemelerini kolaylıkla ve güvenli şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğini, ödeme akışının BKM'nin sunduğu ve milli kaynaklarla geliştirilen ulaşım platformu üzerinden sağlanacağını söyledi.

Kentkart Genel Müdürü Çınar Basmacı da herhangi bir bilet, ulaşım kartı ya da nakit taşımaya ihtiyaç duymadan vatandaşların günlük harcamalarını gerçekleştirdiği tüm kartlarla kolaylıkla toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtti.

Basmacı, "Toplu ulaşım gibi insanların doğrudan hayatına dokunan bir alanda hizmet veriyor olmaktan ve yerli-milli ulaşım platformunu geliştiren BKM ile işbirliği gerçekleştirmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Kentkart olarak hizmet verdiğimiz şehirlerde belediyelerin en uygun maliyetlerle ve entegre olarak çalışan sistemlerle toplu ulaşım hizmeti sunmasına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırarak, son teknolojiye sahip validatörler ve dijital çözümlerimiz aracılığıyla toplu ulaşım ödemelerini esnek, pratik ve hızlı şekilde gerçekleştirmesine hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BKM'nin sunduğu ulaşım platformunun ve TROY'un toplu ulaşım kampanyalarının Türkiye'nin diğer şehirlerinde de yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BKM ve Kentkart'tan Temassız Ödeme İşbirliği - Son Dakika

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