Board Members'dan Litvanya'da Caz Konseri

Litvanya'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası liderleri tarafından kurulan Board Members müzik grubu, 31. Klaipeda Kalesi Caz Festivali'nde konser verdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın prestijli müzik festivallerinden biri olan etkinlikte sahne alan grup, Türkiye ile Litvanya arasında kültürel bağları güçlendirme hedefiyle müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıdı.

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Litvanya Temsilciler Kurulu üyeleri Uğurcan Özver ve Selim Emre Özkan'ın da içinde yer aldığı Board Members grubu, Türk-Litvanya Ticaret Odası (TLCC) yönetim kurulu üyeleri ve iş ortakları Anıl Güler ve Fırat Akın tarafından kuruldu.

Festivalde Litvanya Parlamentosu (Seimas) Üyesi ve Litvanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Vytautas Grubliauskas, trompet performansıyla gruba eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile caz sanatçısı ve vokal eğitmeni Anna Sharifa da etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK/DTİK Litvanya Temsilciler Kurulu Üyesi Uğurcan Özver, grup üyelerinin iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle de toplumlara katkı sunma vizyonunu benimsediğini dile getirdi.

Özver, şunları kaydetti:

"Müzikal performanslarımız sadece sanat etkinliği değil, aynı zamanda kültürler arası diyaloğu güçlendiren diplomatik temas olarak yankı buldu. Grubumuz, Türk iş dünyasını küresel ölçekte bir araya getirmeyi amaçlayan olarak da görev yapıyor. Müzik, tıpkı ticaret ve diplomasi gibi insanları bir araya getiren evrensel bir dil. Bu projede yalnızca sahnede değil, toplumlar arasında kalıcı bağlar kurmayı hedefliyoruz."