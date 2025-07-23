Bodrum\'a 2,600 Yolcu Getiren Resilient Lady

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı kurvaziyer, 2 bin 600 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 38 metre genişliğindeki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. 2 bin 770 kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 600 yolcu, 1143 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

2022 yılında inşası tamamlanıp 2023 yılında suya indirilen 110 bin grostonluk gemide 17 ayrı güverte bulunuyor. Günlük 157 dolardan başlayan fiyatlarla tatil imkanı sunan Resilient Lady, eğlence ve lüksü bir arada barındırıyor. - MUĞLA