Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı - Son Dakika
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Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı

02.05.2022 17:13

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı.

Marmaris'ten gelen Malta bayraklı gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştı. Gemide çoğunluğu Alman uyruklu 1233 yolcu ile 640 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından taksi ve otobüslerle şehir turuna çıktı, bazıları sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri gezme fırsatı da bulan turistler alışveriş yaptı.

Restoran işletmecisi Osman Şirin, turistlerle çarşının kalabalıklaştığını ve işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Taksici Taner Gider ise bu sezon ilçeye gelen üçüncü gemide daha fazla yolcu olduğunu belirtti.

Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı
Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı
Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı
Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı
Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'a gelen Malta bayraklı kruvaziyerden inen turistler, çarşıdaki hareketliliği artırdı - Son Dakika
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