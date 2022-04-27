Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika
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Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi

27.04.2022 19:52

Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi.

Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, kruvaziyerleri ağırlamaya başladı. İlçeye geçen Cumartesi 526 yolcusuyla gelen Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğundaki 'Artania' isimli kruvaziyerin ardından ikinci büyük yolcu gemisi bugün geldi. Ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcusu, 443 personeliyle İzmir'in Çeşme ilçesinden Bodrum'a gelen 210 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı 'Seabourn Encore', Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi yerleri gezdi. Kimileri de serinlemek için denize girdi. Geminin gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edeceği bildirildi.

Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi
Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi

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Türkiye, Turizm, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika


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