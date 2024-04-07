Bodrum\'a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Çin Merkez Bankası, Bilim ve Teknoloji İnovasyonunu Desteklemek İçin 70 Milyar Dolarlık Kredi Oluşturdu

Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı. Kredi, bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için finans kuruluşlarına kredi desteği sağlamayı hedefliyor.