Bodrum\'da Kruvaziyer Yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer hareketliliği devam ederken, aynı gün içerisinde limana yanaşan iki dev yolcu gemisiyle toplam 4 bin 625 yolcu ilçeye giriş yaptı.

Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady, sabah saatlerinde Mykonos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu öğrenilirken, kruvaziyerde 2 bin 585 yolcu ile bin 144 personelin yer aldığı bildirildi. Scarlet Lady'nin akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki Aroya da Marmaris Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların bulunduğu gemide 2 bin 40 yolcu ile bin 051 personelin bulunduğu kaydedildi. Aroya'nın ise akşam saat 20.30'da Kaş Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Sezonun hareketli günlerinden birinin yaşandığı Bodrum'da, kruvaziyerlerle gelen turistlerin ilçe merkezinde ve turistik noktalarda yoğunluk oluşturması bekleniyor. - MUĞLA