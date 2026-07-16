Bodrum'da Süper Yatlara Dev Yakıt İkmal Operasyonu - Son Dakika
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Bodrum'da Süper Yatlara Dev Yakıt İkmal Operasyonu

16.07.2026 18:21
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Bodrum'da, toplam değeri 1 milyar doları bulan iki süper yata 600 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dünyanın en lüks süper yatlarının uğrak noktalarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, toplam piyasa değerleri yaklaşık 1 milyar doları bulan iki dev yat için adeta yakıt operasyonu gerçekleştirildi. "Hadar" ve "Blue" isimli süper yatlara 21 tankerle toplam 600 bin litre yaklaşık 35 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen 136 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Hadar", ihtişamı kadar geçmişiyle de dikkat çekiyor. 2019 yılında Almanya'da inşa edilen ve bir dönem "Flying Fox" adıyla bilinen süper yatın, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından Ege tatilinde kullanıldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar olan yatın, Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet Ailesi'nin kullanımında olduğu belirtildi.

İki helikopter pisti, sinema salonu, SPA, sauna, yüzme havuzu, dalış merkezi, spor salonu ve Türk hamamı bulunan "Hadar", lüks donanımıyla dünyanın sayılı süper yatları arasında yer alıyor.

İskelede bulunan bir diğer dev yat ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen "Blue" oldu. Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki, 160 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı süper yatta çift helikopter pisti, 9 güverte, beach club, yüzme platformu ve balkonlu lüks kabinler bulunuyor. Yatta yaklaşık 80 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Toplam değerleri yaklaşık 1 milyar doları bulan iki süper yatın yakıt ihtiyacı için Bodrum'da geniş çaplı bir ikmal gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yatlara 21 yakıt tankeriyle toplam 600 bin litre yakıt transfer edildi. Limanda gerçekleştirilen dev operasyon, hem büyüklüğü hem de kullanılan yakıt miktarıyla dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Süper Yatlara Dev Yakıt İkmal Operasyonu - Son Dakika

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