9 günlük bayram tatili Bodrum\'da rezervasyon patlaması yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da adeta rezervasyon patlaması yaşandı.

Tatil kararının açıklanmasıyla birlikte telefonlar susmazken, internet üzerinden yapılan başvurularda da büyük artış görüldü. Tesislerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, bayram sürecinde Bodrum'a 750 bin ila 1 milyon arasında yerli turistin gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama öncesinde rezervasyonların beklenen seviyede ilerlemediğini belirten sektör temsilcileri, son bir haftada yoğun bir talep dalgası oluştuğunu ifade etti. Uzun tatili fırsata çevirmek isteyen seyahatseverler Bodrum'daki tesislere akın ederken, turizm işletmeleri de hazırlıklarına hız verdi. İlçe genelindeki sahillerde temizlik çalışmaları sürerken, konaklama tesislerinde bakım, yenileme ve son eksiklerin tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor. Bayram yoğunluğunu sorunsuz atlatmak isteyen işletmelerin hummalı çalışmaları dikkat çekiyor. Kurban Bayramı süresince plajlar, oteller, restoranlar ve eğlence mekanlarında büyük bir hareketlilik yaşanması beklenirken, trafik ve ulaşımda da ciddi bir yoğunluk öngörülüyor. Sektör temsilcileri, 9 günlük tatilin sezon başında Bodrum ekonomisine can suyu olacağını belirtiyor.

Rezervasyon taleplerinde ciddi artış var

The Oba Otel Müdürü Özgür Adıgüzel, tatil kararının ardından rezervasyonlarda büyük artış yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce yavaş ilerleyen süreç, tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte ciddi şekilde hızlandı. Misafirlerimiz kışın yorgunluğunu atmak ve yaşanan olumsuzluklardan uzaklaşmak için bölgemizi tercih ediyor. Sadece otelciler değil, transfer şirketleri, restoranlar, esnaflar ve bölge halkının da gelirlerinde artış olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bayramda oteller dolacak

AZKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı turizmci Bülent Kaya ise bayram sürecinde yüksek doluluk beklediklerini ifade ederek, "Tatil kararı daha önce açıklansaydı artış çok daha fazla olabilirdi. Ancak buna rağmen bayramda tam doluluğa ulaştık. 9 günlük tatilin etkisi rezervasyonlara yansıdı. Bodrum genelinde otellerin yüzde 70 ila yüzde 80 doluluk oranıyla bayramı geçireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

İç pazarda ciddi hareketlilik var

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış da özellikle yerli turist hareketliliğinin dikkat çektiğini belirterek, "Rezervasyonlara baktığımızda özellikle iç pazarda ciddi artış gözüküyor. Açık olan otellerde doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine ulaştı" ifadelerini kullandı. - MUĞLA