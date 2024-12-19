BoE Faizini Sabit Tutuyor

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit bırakırken, gelecek faiz indirimlerine ilişkin kademeli ve temkinli yaklaşımın süreceğine işaret etti.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 6 üyenin politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutma yönünde oy kullandığı, 3 üyenin ise 25 baz puan indirime gidilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun eylüldeki yüzde 1,7 seviyesinden kasımda yüzde 2,6'ya çıktığı anımsatılarak, bunun beklentilerin üzerinde bir yükseliş olduğu aktarıldı.

Özellikle hizmet sektörü enflasyonunun yüksek kalmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, manşet enflasyonun kısa vadede yukarı yönlü bir seyir izlemesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere'nin yakın vadeye yönelik ekonomik aktivite verilerinin son dönemde düşüş gösterdiği belirtilerek, "Ekonomik büyümenin kasımda öngörülen seviyeden daha zayıf kalmasını bekliyoruz." denildi.

Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe zamanında ve kalıcı şekilde ulaşılmasının amaçlandığı ve bu kapsamda para politikasının enflasyonist baskıların azaltılması ihtiyacına göre şekillendiği kaydedilen açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Son çeyreklerde, özellikle önceki dış şokların azalmasıyla birlikte enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmiş olmakla birlikte, kalan yurtiçi enflasyonist baskılar daha yavaş çözülmektedir. PPK, enflasyonda artışa yol açan geçmiş küresel şokların nasıl gevşeyebileceğine ve dolayısıyla yurt içi enflasyonist baskıların ne kadar kalıcı olabileceğine ilişkin bir dizi durumu değerlendirmeye devam ediyor. PPK, ayrıca İngiltere'nin Sonbahar Bütçesi'nde açıklanan tedbirlerin, jeopolitik gerilimlerin ve ticaret politikası belirsizliğinin büyüme ve enflasyonist baskılar üzerindeki etkilerini de izliyor. Bu gelişmeler ekonomik görünüme ilişkin ilave belirsizlikler yaratıyor. Bu kapsamda, PPK politika faizinin yüzde 4,75'te sabit bırakılması yönünde karar aldı."

"PPK, enflasyonun kalıcılığına ilişkin riskleri yakından izlemeye devam ediyor." yorumunun yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Para politikası kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım uygun olmaya devam etmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecektir. Kurul, her toplantıda para politikasının kısıtlayıcılığının uygun derecesine karar verecektir."

Boe Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, yaz aylarından beri gerçekleştirilen iki faiz indiriminin ardından bugün politika faizini sabit tuttuklarını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaştığımızdan emin olmamız gerekiyor. Gelecekteki faiz indirimlerine yönelik kademeli bir yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyoruz, ancak ekonomideki belirsizliğin artmasıyla önümüzdeki yıl faizleri ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimiz konusunda bir taahhütte bulunamayız." ifadelerini kullandı.

BoE 2024'ü iki seferde toplam 50 baz puan indirimle kapattı

Politika faizini Ağustos 2023'ten beri yüzde 5,25'te sabit tutan BoE, bir yılın ardından ilk kez değişikliğe giderek Ağustos 2024'te politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5'e düşürmüştü. BoE, böylece Mart 2020'den beri ilk defa faiz indirimine gitmiş oldu.

Banka, eylüldeki toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bırakmıştı.

BoE, kasımdaki toplantısında yine piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan düşürerek 4,75'e çekmişti. BoE, bu yıl ağustos ve kasım olmak üzere iki seferde toplam 50 baz puan faiz indirdi.

Bankanın bir sonraki faiz kararı 6 Şubat 2025'te açıklanacak.